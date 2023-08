Legambiente Parma: "Sabato 9 settembre tutti in piazza per dire 'no' ai Cargo"

Per sabato 9 settembre, alle 10:30, Legambiente Parma ha organizzato una manifestazione in Piazzale della Pace per ribadire il No all'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma. "L'allungamento della pista serve solo al Cargo - si legge nell'invito diffuso dall'associazione -. Firenze fa volare 3 milioni di passeggeri all'anno, con una pista di 564 metri più corta e 15 metri più stretta. Il verdi non arriva a 200 mila. L'Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, gestito da So.Ge.A.P Spa ha registrato 73,2 milioni di perdite negli ultimi 22 anni, oltre 50 milioni di euro di fondi pubblici già spesi nello scalo di Parma. La Regione stanzia 12 milioni di euro per ampliare il Verdi a Cargo malgrado Parma sia esclusa, in base alle direttive ministeriali, dal Piano Nazionale degli Aeroporti Cargo. Il vicino scalo di Brescia è già pienamente operativo per il cargo (30 mila tonnellate di merci all'anno). Parma sarebbe solo un inutile e insensato doppione. No allo spreco di altri soldi pubblici per vantaggi solo privati, no a un progetto aggressivo per l'ambiente nocivo per la salute pubblica e senza nessun reale beneficio per il territorio".