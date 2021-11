Nel 2021 Fondazione Cariparma ha lanciato il Bando “Leggere Crea Indipendenza”, con l’intento di sostenere la lettura affinche? diventi una pratica quotidiana per fasce sempre piu? ampie della popolazione, stimolando la curiosita? e il piacere di leggere.

Il Liceo Marconi ha ottenuto dalla Fondazione il sostegno al proprio progetto “Leggere in Oltretorrente”, che propone di diffondere la lettura come pratica essenziale per l’inclusione sociale, economica e culturale dei cittadini, nel quartiere del centro storico dove la scuola si trova da 100 anni e dove le sfide della contemporaneita? sono particolarmente attive. Patrocinato dal Comune di Parma, il progetto vede 150 studenti mettere in atto iniziative rivolte soprattutto ad utenti fragili, adulti soli, anziani, immigrati, abitanti del territorio, in cui la lettura si fa strumento di cura, di incontro, di relazione, di benessere.

L’approccio con cui viene gestito il progetto e? quello partecipativo: a orchestrare il tutto sono una decina di Docenti del Liceo Marconi, che hanno coinvolto nell’implementazione delle attivita? varie realta? culturali ed associative del quartiere.

Blitz, Atelier, Reading, Semine letterarie: durante i prossimi mesi la scuola si aprira? all’Oltretorrente, realta? complessa e ricca, attraverso azioni diverse, quasi tutte svolte all'esterno - nelle strade, nelle piazze, nei mercati. Aperte agli eterogenei pubblici dell’Oltretorrente, queste azioni avranno come protagonisti gli studenti, coordinati dai docenti in collaborazione con l’attore Antonio Buccarello e con altri formatori esterni (Teatro del Tempo, Associazione Loft, L.U.A, Manifattura Urbana, Villa Ester - “Casa del Quartiere” e le associazioni ad essa afferenti).

Dopo la conferenza inaugurale sul tema della lettura della citta?, tenuta dal sociologo Prof. Alessandro Bosi per gli studenti del Marconi, il primo atto pubblico di questo progetto aperto e stratificato sara? Eufemia in festa, un Flashmob Letterario Itinerante, che si svolgera? in Oltretorrente Sabato 20 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:45.

Il corteo, aperto dagli sbandieratori di Porta San Francesco, si snodera? dalla sede del Liceo Marconi di via Costituente attraverso un percorso a tappe, durante le quali si svolgeranno Blitz, Reading e Semine letterarie, mirati a incuriosire gli abitanti rispetto a cio? che avverra? nel quartiere nei prossimi mesi e a coinvolgerli in modo attivo.

Ecco l’itinerario:

1^ tappa h 10:30-10:40 2^ tappa h 10:45-11:00 3^ tappa h 11:15-11:30 4^ tappa h 11:45-12:00 5^ tappa h 12:05-12:20 6^ tappa h 12:25-12:45

VIA COSTITUENTE

PIAZZALE PICELLI

PIAZZALE INZANI

SAGRATO ANNUNZIATA / MERCATO DEI CONTADINI PIAZZALE CORRIDONI

VIA BIXIO (Giardino Liceo Linguistico).