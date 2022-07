Si allontana da una comunità agricola: 23enne ritrovato a Borgotaro grazie al tam tam sui social

E' stato ritrovato in località Cerlesi di Borgotaro nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 luglio, Leonardo, il giovane di 23 anni scomparso da due giorni. Il ragazzo, originario di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, si era allontanato da casa per raggiungere una comunità agricola a Milesi, una località del comune di Vernasca, nel piacentino.

Da qui avrebbe dovuto raggiungere Bardi ma non è mai arrivato nella località del parmense. È partito senza cellulare né effetti personali. I genitori, preoccupati, avevano avvertito le autorità per far scattare i soccorsi. Il giovane 23enne è in buone condizioni di salute ed è stato ritrovato grazie al tam tam sui social network. Alcuni cittadini, infatti, lo hanno riconosciuto in foto e hanno chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Borgotaro lo hanno trovato e si sono accertati delle sue condizioni di salute.

Preoccupazione per Leonardo, scomparso da due giorni

Leonardo, un giovane di 23 anni, è scomparso nel pomeriggio di martedì 12 luglio dalla sua abitazione nella zona del milanese. La sua famiglia lo sta cercando da due giorni. Si è allontanato da casa verso le ore 17 del 12 luglio con l'intenzione di recarsi nella nostra provincia. Avrebbe infatti dovuto raggiungere Bardi ma non c'è mai arrivato. Quando è uscito di casa indossava maglietta e pantaloncini e con sè aveva uno zainetto. Il ragazzo sarebbe stato avvistato ieri mattina, 13 luglio, a Ponte Vetrioni, nella zona di Varsi. Chiunque avesse sue notizie può rivolgersi ai carabinieri. La Prefettura di Parma sta coordinando le operazione di ricerca del giovane.

