'Les Toques Blanches d’Honneur': Parma ospita la manifestazione che incorona i migliori chef italiani

Parma sarà teatro dell’incoronazione di 80 chef che riceveranno i prestigiosi Toques Blanches d’Honneur, i celebri “cappelli bianchi” alla carriera riservati ai migliori esponenti dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, organizzatrice dell’evento. E per la 26esima edizione della manifestazione annuale, Apci ha scelto come location proprio il territorio parmense, in una due giorni di eventi tra lunedì 20 e martedì 21 dedicata alle eccellenze

enogastronomiche locali di cui Parma Alimentare si fa promotrice.

Si parte lunedì 20 alla Reggia di Colorno con il congresso organizzato da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, dal titolo “I pilastri della nuova impresa ristorativa”. Dopo una visita ai locali della Scuola, gli ospiti assisteranno al dibattito fra Alessandro Fadda e Antonio Cassano, rispettivamente coordinatore e docente dei corsi in Restaurant Management, e Roberto Calugi, Direttore Generale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi): verranno affrontate tematiche legate all’importanza dei numeri nella gestione ristorativa, in un incontro moderato dal responsabile della comunicazione ALMA Giacomo Bullo. A seguire il trasferimento nella splendida cornice di Villa dei Capolavori, all’interno della Fondazione Magnani Rocca, per il conferimento delle onorificenze e la cena di gala. Martedì invece spazio a una vera e propria full immersion nelle eccellenze enogastronomiche del territorio, promossa da Parma Alimentare, che vedrà gli chef premiati visitare il Consorzio Produttori Latte (Cpl) a Baganzolino, uno dei caseifici di produzione del Parmigiano Reggiano. A seguire il pranzo di chiusura all’Hostaria Tre Ville a cura di Parma

Quality Restaurants, dove potranno degustare il meglio delle eccellenze del territorio, come Prosciutto di Parma Dop, Parmigiano Reggiano Dop e vini dei Colli di Parma.

Tra gli 80 chef premiati, unico in Provincia, ci sarà anche Nello De Riggi, 35 anni, che dal 2018 gestisce una brigata di 5 persone nel ristorante “B\strò” a Traversetolo, all’interno del parco della Fondazione Magnani Rocca. Non una casualità, visto che De Riggi è stato designato come “chef

resident” a cui spetterà l’onore di preparare la cena di gala del lunedì. Commenta così Alessandra Foppiano, Executive Manager Parma Alimentare: “Sarà un programma completo, concreto e ricco di spunti che permetterà ai cuochi Apci di approfondire la conoscenza del settore agroalimentare della capitale della Food Valley, che Parma Alimentare da sempre promuove. Sarà per loro l’occasione di degustare due delle Dop più rappresentative

dell’Emilia-Romagna, ovvero Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, abbinate ai vini del Consorzio di tutela dei Colli di Parma. Senza dimenticare il prezioso contributo degli chef di Parma Quality Restaurants: una full immersion resa possibile dal ruolo di Parma Alimentare, che affianca

e coordina le aziende del territorio nella promozione del ‘Made in Parma’ in tutto il mondo. Non da meno sarà l’occasione per un vero e proprio aggiornamento professionale, grazie alla partecipazione dei più autorevoli partner del nostro Consorzio”.

“Siamo orgogliosi che ALMA possa ospitare il Simposio nazionale di APCI – spiega il Direttore Generale della Scuola, Andrea Sinigaglia - occasione che rafforza ulteriormente la nostra collaborazione. APCI da sempre mette al centro la creazione non solo di una relazione solida con il

mondo della ristorazione ma anche della consapevolezza delle esigenze economiche che competono a questo settore. Non si tratta più solo di attenzione verso il costo della materia prima ma anche di capacità di gestione del ricavo. Per questa ragione ALMA si pone nel contesto nel simposio non solo come location ma anche, grazie alla sua vocazione formativa, come supporto attraverso il talk inserito nel calendario della due giorni, che fornirà spunti di approfondimento su come questi concetti debbano essere sempre più connaturati a una ristorazione di grandissima qualità”.

Alla 26esima edizione di “Les Toques d’Honneur”, in rappresentanza dell’Emilia-Romagna, saranno presenti anche chef stellati: Jacopo Malpeli (Osteria del Viandante), Salvatore Morello (Inkiostro), Gianluca Gorini (daGorini), Riccardo Agostini (Il Piastrino), Luca Marchini (L’Erba del Re), Max

Mascia (San Domenico) e Nicola Annunziata (I Portici). Oltre ad alcune eccellenze del territorio come Enrico Bergonzi (Al Vedel), Luciano Spigaroli (Al Cavallino Bianco), Claudio Gatti (La Pasticceria) e Matteo Berti, direttore didattico della scuola Alma.