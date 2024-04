Lester bar, il nuovo progetto di ristorazione sociale di Emc2 Onlus e Asp Parma

Domenica 21 aprile alle ore 11, in occasione della giornata “Prendiamoci cura di Villa Ester” si è tenuta l’inaugurazione di Lester bar, il nuovo progetto di ristorazione sociale della cooperativa Emc2 Onlus in co- progettazione con Asp Parma, rivolto al quartiere Oltretorrente e alla comunità. Il bar e la cucina accolgono progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate o in situazione di fragilità. Il bar è situato al piano terra della Casa di Quartiere Villa Ester ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 15 con possibilità di colazione e pranzo. Sono previsti sconti e agevolazioni per studenti e inegnanti. Lester bar rappresenta una nuova opportunità di inclusione sociale attraverso il lavoro ma è al tempo stesso un’ottima occasione di dialogo e confronto con le altre realtà associative che abitano Villa Ester e con gli abitanti di un quartiere della nostra città storicamente accogliente e inclusivo, commenta Luca Cenci, il presidente di Emc2 Onlus. Questa inaugurazione completa e arricchisce il progetto di Villa Ester aprendo ulteriormente al territorio ed alla sua comunità la Casa del Quartiere: per ASP si tratta di un altro tassello importante che, non a caso, abbiamo scelto di agire attraverso un percorso di co-progettazione aperto ai soggetti del Terzo Settore commenta Stefano Andreoli, Amministratore Unico di ASP.