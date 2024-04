Liberazione, il sindaco: "Difendere i valori di libertà e uguaglianza legati alla Resistenza"

Migliaia in corteo. E un discorso su tutti. Quello del sindaco Michele Guerra che ha parlato in piazza. Un discorso molto chiaro, incentrato sugli aspetti di uguaglianza e libertà legati alla Resistenza. Michele Guerra ha sottolineato come bisogna difendere quotidianamente i valori di libertà e uguaglianza legati alla Resistenza. Guerra ha anche detto di aver ricevuto un messaggio di auguri dalla "città ucraina di Leopoli, gemellata con Parma, in guerra contro la Russia dal 2022".