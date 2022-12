"Liberi Libri in casette nei parchi del Montanara-Cinghio”: firmata la collaborazione per la biblioteca

Santa Lucia ha riempito di libri “liberi” il quartiere Montanara dove in mattinata ha preso vita il progetto “Liberi Libri in casette nei parchi del Montanara-Cinghio”.

Accanto ad una delle casette che custodiranno i libri a disposizione di piccoli lettori ed accoglieranno quelli che i residenti vorranno donare, fatta entrare, per l’occasione, nella Scuola primaria Zanguidi, si sono raccolti l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e ai Quartieri Daria Jacopozzi e l’Assessore alla Legalità e ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna per mostrarla ai bambini e bambine della scuola. E' stato anche il momento della la firma ufficiale, da parte della Dirigente Simona Colombo, e di realtà associative e private particolarmente impegnate ad animare e promuovere socializzazione in quartiere Montanara, di un bellissimo patto di collaborazione che si impegna a far trovare libri ai bambini nei parchi che frequentano quotidianamente.

Marta Corradi dell’Associazione Montanara Laboratorio Democratico APS ha catalizzato intorno a questa iniziativa l’Associazione Controllo di Vicinato Parma APS, Insieme Società Cooperativa ARL, Grandi Agenzie SRL – Studio Parma Sud e l’Associazione Montanara che hanno collaborato con il Comune all’installazione di allegre casette per lo scambio dei libri nei parchi pubblici del quartiere Montanara-Cinghio (Parco Pio Montermini in Via Ognibene, Parco Stefano Vezzani di Via Zanguidi, Parco Umberto Masetti di Via Atleti Azzurri dello Sport, Parco Fratelli della Pergola di Via Bramante per) che funzioneranno come “bookcrossing zones”, cioè spazi ufficiali per scambiarsi libri, farsi leggere una storia nel verde dei parchi, lasciare ad altri avventure già lette.

“La casetta dei libri è una postazione di bookcrossing, un luogo di scambio gratuito di libri su base volontaria. Un lettore lascia un libro che ha letto e prende in cambio un libro che non ha letto, il tutto gratuitamente. È un nuovo modo per avvicinarsi ai libri e far circolare belle storie grazie alla rete di energie, associazioni e presenze che in quartiere Montanara dimostrano anche con questa partecipata iniziativa una dedizione particolare al quartiere e alla gente che lo abita” Ha detto l’Assessora Jacopozzi.

L’intenzione dei Proponenti è quella di creare una biblioteca “diffusa” in quartiere per incentivare la lettura, integrando gli interventi già in essere del Laboratorio Montanara Democratico con la Piccola Biblioteca Sociale di Via Dei Bersaglieri, 15. Le casette possono contare anche su due custodi speciali: i giovani Alessia e Matteo che durante il loro tirocinio formativo faranno in modo che le casette siano sempre interessanti e rifornite di libri.

“Abbiamo costruito le casette, le abbiamo installate nei parchi: abbiatene cura” ha raccomandato l’Assessore De Vanna ai tanti bambini presenti “soprattutto tra qualche mese, in primavera saranno per voi un’occasione per condividere, per crescere, per divertirsi in un giusto rapporto con lo spazio che vi sta intorno e con gli altri che, insieme a voi, lo abitano. Il Montanara è un ecosistema, un fiore all’occhiello della città, il luogo di tante esperienze e progettualità che qui prendono vita felicemente, anche grazie alla densità di associazioni vitali e alla loro capacità e volontà di collaborare con le istituzioni”.

La prima casetta è stata acquistata grazie ai fondi ottenuti col Bando Erogazione Generale 2022 di Fondazione Cariparma, mentre le altre tre sono state donate dall’Associazione Montanara Insieme, Grandi Agenzie e Cooperativa Sociale Insieme, firmatarie del Patto di Collaborazione.

Si ritiene fondamentale sostenere la lettura affinché diventi una pratica quotidiana per fasce sempre più ampie della popolazione stimolando la curiosità e il piacere di leggere. La lettura è una pratica essenziale per l’inclusione sociale, economica, culturale dei cittadini e, dunque, per la qualità della democrazia. Il tutto valorizzando anche le aree verdi del quartiere come punti di aggregazione sociale atti a sviluppare il concetto di vicinato, di relazione e di comunità.

Con la bella stagione saranno realizzate anche iniziative di presentazione dei libri, di letture ad alta voce, di divulgazione di temi ambientali e sulla filosofia del condividere, discussioni a tema letterario o semplicemente occasioni per stare insieme e condividere;