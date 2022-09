Libri con le ruote, la biblioteca viaggiante di ParmaKids, torna nei parchi

Libri con le ruote, la biblioteca viaggiante ideata da APS ParmaKids, da un’idea di Andrea Saccon, è pronta per riprendere la sua corsa nei comuni della provincia! In programma 3 nuove rassegne di appuntamenti nei parchi di Colorno, Salsomaggiore Terme e Traversetolo. Dall’autunno del 2021 i tre comuni sono infatti dotati ciascuno della propria biblioteca viaggiante, realizzata grazie al bando “Leggere crea indipendenza” di Fondazione Cariparma. Nel 2022, grazie al reiterarsi del sostegno di Fondazione Cariparma attraverso il bando “Leggere crea indipendenza” e al sostegno economico e progettuale del Comitato territoriale IREN di Parma, le biblioteche viaggianti di Salsomaggiore e Tabiano Terme, Traversetolo e Colorno potranno riprendere la loro corsa con tanti nuovi appuntamenti dedicati ai piccoli lettori di provincia!

Ad ogni appuntamento i bambini potranno leggere, sfogliare e prendere in prestito i libri delle biblioteche comunali e ascoltare le storie lette ad alta voce! Quest’anno, grazie alla collaborazione del Comitato territoriale Iren di Parma e di Eduiren (settore educational di Gruppo Iren), ogni biblioteca viaggiante sarà fornita di una dotazione di libri dedicati alla transizione ecologica. Il progetto Libri con le ruote è infatti caratterizzato, fin dalla sua nascita, da una forte anima green. Muoversi in bicicletta, vivere e rispettare i parchi cittadini, divertirsi con attività a impatto ambientale zero sono alcuni dei valori su cui si fonda il progetto. Grazie alla nuova dotazione di libri, ogni appuntamento sarà l’occasione di un momento di formazione sui temi della transizione ecologica, affrontati in maniera divertente con giocose illustrazioni realizzate ad hoc, e di una “lettura green”, per condurre i piccoli lettori nel magico mondo dell’amore per l’ambiente proprio attraverso i libri!

La rassegna Libri con le ruote – Traversetolo, realizzata in collaborazione con Comune e Biblioteca comunale di Traversetolo e Associazione Scambiamente, è già in corso. I prossimi appuntamenti in programma saranno sabato 24 settembre, ore 10.00, al Parco di Vignale e sabato 1° ottobre, ore 10.30, alla Corte Agresti di Traversetolo. Libri con le ruote – Salsomaggiore Terme, realizzato in collaborazione con Comune e Biblioteca comunale di Salsomaggiore Terme, Coworking Salsomaggiore Terme – APS e Ortocolto, inizierà la sua corsa martedì 13 settembre, ore 16.30, al Parco delle Querce. Seguiranno gli appuntamenti di martedì 20 settembre, ore 16.30, al Parco Porcellini (Tabiano Terme), martedì 27 settembre, ore 16.30, al Parco Lorenzo Grossi di Via Costa, martedì 4 ottobre, ore 16.30, al Parco Mazzini, martedì 11 ottobre, ore 16.30, al Parco Corazza. Ad ogni appuntamento per tutti i bambini ci sarà la merenda offerta da Coop Alleanza 3.0. Libri con le ruote – Colorno, realizzato in collaborazione con Comune e Biblioteca comunale di Colorno, riprenderà la sua corsa giovedì 15 settembre al Parco di Via Togliatti. La rassegna proseguirà giovedì 22 settembre, ore 16.30, al Parco di Borgomaggiore, giovedì 29 settembre, ore 16.30, al Parco di Via Torino, giovedì 6 ottobre, ore 16.30, al Parco Dorotea Sofia, per concludersi giovedì 13 ottobre, ore 16.30, nel Giardino storico della Reggia di Colorno. Ogni appuntamento di Libri con le ruote è gratuito e non occorre prenotare!

Non è finita qui! Grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Comitato territoriale IREN di Parma, quest’anno in programma nei comuni di Colorno, Salsomaggiore Terme e Traversetolo 3 corsi gratuiti di lettura ad alta voce per insegnare a futuri volontari di Libri con le ruote come coinvolgere i bambini nella lettura ad alta voce di libri e albi illustrati! Il corso è andato esaurito pochi giorni dopo il lancio! Non rimane che attendere i risultati dell’impegno dei partecipanti e augurare a Libri con le ruote tanti futuri lettori e tanti piccoli ascoltatori!

La stagione autunnale di Libri con le ruote si concluderà sabato 8 ottobre a Parma. Appuntamento alle ore 10.45 a Parma Mia per una tappa molto speciale, realizzata in collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, a cui ParmaKids ha aderito a giugno 2022. A breve online sul sito parmakids.it le informazioni su questo evento speciale, tutto dedicato all’ambiente.