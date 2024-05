Librokilo, che successo: centinaia di persone in fila

"In fila per acquistare libri, grazie al progetto Librokilo e a Parma 360, in Galleria Bassa dei Magnani. La cultura rimane un motore di riqualificazione forse complesso, ma assolutamente unico e indispensabile". Il sindaco di Parma, Michele Guerra, benedice l'iniziativa che ha visto protagonista centinaia di parmigiani che domenica mattina si sono recati a Librokilo, arrivata a Parma nel contesto del Circuito OFF del Parma 360 Festival. L'iniziativa per salvare quintali di libri dal macero ha visto una grande partecipazione.

Librokilo è un progetto che unisce l'amore per i libri e l'impegno ecologista. È stato ideato dall'agenzia di comunicazione Materia Talk che oggi lo promuove cercando in tutta Italia luoghi che abbiano un alto valore culturale e grande attenzione per l'ambiente. Desidera salvare dal macero libri usciti dal circuito del mercato editoriale tramite una vendita al kg con prezzi competitivi e una scelta di qualità che incuriosisca lettori e bibliofili. Durante tutto l'anno seleziona con cura migliaia di titoli raccolti da librerie, editori, distributori e privati lettori, impegnandosi a ridurre lo spreco di carta, l’inquinamento dei trasporti e lo svilimento intellettuale.