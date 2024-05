Un chilo di libri a 10 euro: Librokilo arriva a Parma

Librokilo arriva a Parma, ospite del Circuito OFF del Parma 360 Festival, per salvare ancora quintali di libri dal macero. Domenica 26 maggio dalle 10:00 alle 19:00 sarà infatti possibile acquistare libri di seconda mano a solo 10 € al kg presso lo Spazio 360 nella suggestiva Galleria Bassa dei Magnani in Borgo Piccinini 1. Lettori e appassionati potranno scegliere tra tantissimi testi di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e fotografia, graphic novel e libri per bambini. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi e tutti sono selezionati con cura dalla Libreria Ex Libris di Genova.

Una volta fatta la propria scelta, sarà possibile pesare i libri selezionati sulla bilancia di Librokilo e portare così a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste. Ricordiamo che Librokilo nasce dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale: l’Associazione

Italiana Editori (AIE) calcola infatti che solo in Italia nel 2023 siano state pubblicate quasi 70 mila novità (escluse le autopubblicazioni), ovvero circa 200 libri al giorno. Circa il 70% di questi libri finirà entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal valore culturale: un grande spreco di carta e un esubero di trasporti che vogliamo contribuire a ridurre dato l’impatto che queste pratiche di consumo hanno sull’ambiente.

Librokilo offre una seconda vita a questi libri, sperando che possano incontrare nuovi lettori e lettrici, magari proprio tra i più giovani. Una visione affine a quella di Parma 360 Festival che si propone di rigenerare luoghi in disuso grazie all’organizzazione di esposizioni, eventi e incontri. Durante l’evento sarà infatti possibile visitare la mostra collettiva OTTO a cura di Illustation e ammirare le illustrazioni di The Parmigianer. Durante l’evento sarà possibile portare anche i propri libri da rimettere in circolo, purché siano in ottimo stato, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo. Sul sito www.librokilo.it tutti i dettagli. L’ingresso è gratuito e l’iscrizione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/897029999877?aff=oddtdtcreator

Infine chiediamo a chi parteciperà di portare con sé la propria borsa per aiutarci a ridurre il più possibile lo spreco di plastica e carta dei sacchetti usa e getta. Librokilo è un progetto di Materia Talk, agenzia di comunicazione milanese che lo ha fondato e lo promuove in tutta Italia. La passione per l’editoria e l’amore per le parole si manifestano nella creazione di contenuti per ogni progetto di comunicazione dal graphic design al copywriting e communication strategy.