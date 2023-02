Linea Pontremolese La Spezia-Parma: lavori di manutenzione tra Pontremoli e Berceto

Sono in programma, dalle ore 23.30 di venerdì 3 alle 4.50 di lunedì 6 marzo, lavori di manutenzione sulla linea Pontremolese La Spezia – Parma a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). In particolare saranno effettuate attività di monitoraggio alle gallerie, ai ponti e ad altre infrastrutture ferroviarie tra Berceto e Pontremoli. Inoltre saranno svolte attività propedeutiche al rinnovo dei binari tra Pontremoli e Grondola. Le attività di cantiere vedranno coinvolte 70 maestranze con mezzi d’opera ferroviari e stradali. Durante le attività di cantiere i treni in servizio tra Pontremoli e Berceto saranno sostituiti con autobus. Previsti anche 4 autobus diretti tra Borgo Val di Taro e Pontremoli in risposta alle esigenze degli studenti. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari. Queste attività di manutenzione sono programmate anche per i fine settimana del: 22-23 e 29-30 aprile, 16-17 settembre, 28-29 ottobre e 4-5 novembre.