Liste d'attesa, in sofferenza le visite oculistiche e di gastroenterologia. Sabrina Bizzoco: "Non troviamo gli specialisti: i concorsi vanno deserti"

Sabrina Bizzoco, responsabile unitario di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali dell'Ausl di Parma, disegna un quadro relativo alle problematiche della sanità pubblica rispetto al tema delle liste d'attesa, molto sentito dai cittadini e dalle cittadine di Parma e provincia. Attraverso il sistema di monitoraggio Tda, attivato dalla Regione Emilia-Romagna, è possibile capire quali tipologie di visite hanno tempi di attesa maggiori. Nelle prime settimane del 2024, come alla fine del 2023, sono in sofferenza le visite oculistiche, urologiche, dermatologiche, oltre a tutto il settore della gastroenterologia, in particolare laTac addome e l'Rnm addome.

Quali strumenti avete a disposizione per monitorare le liste di attesa per le visite mediche?

"La Regione utilizza come indicatore la disponibilità o meno di posti entro un tempo standard, ovvero l'indice di performance. Per le visite il tempo standard di riferimento per l'indice è di 30 giorni, per la diagnostica di 60 giorni. Se l'indice di performance è basso sicuramente l'attesa, per esempio per una visita oculistica, è maggiore di 30 giorni. A partire da dicembre l'indice sta migliorando perchè abbiamo aperto qualche disponibilità in più. Abbiamo avuto un grosso problema quest'anno: il Ministero ha chiesto, a partire dal 1° di gennaio, di cambiare il nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale. I privati accreditati, che sempre ci hanno aiutato nella specialistica, hanno fatto un ricorso al Ministero e hanno aperto solo nelle ultime settimane di dicembre, quando è stato rinviato l'avvio del nuovo nomenclatore e abbiamo avuto un pò di respiro".

Quali sono le tipologie di visite che sono più in sofferenza nelle prime settimane del 2024?

"Guardando l'ultima settimana vedo un indice di performance basso per la visita oculistica. Facciamo fatica a trovare oculisti. Facciamo bandi per la ricerca di personale a tempo indeterminato ma nessuno si presenta. Stiamo cercando di fare una sorta di scoutIng anche in altre aziende per vedere di trovare qualcuno. Gli oculisti hanno tutto l'interesse a lavorare privatamente. C'è stato un picco pazzesco, rispetto ad una media di 250 richieste nell'ultima settimana sono state 400, che hanno saturato l'offerta. Per la visita urologica ora siamo in sofferenza: siamo in difficoltà perchè non troviamo gli specialisti. Non troviamo nemmeno i dermatologi"

Nelle settimane di dicembre 2023 la sofferenza riguardava anche tutto il settore della gastroenterologia

"Si, sono in sofferenza tutta la gastroenterologia, la visita gastroenterologica e la coloscopia. Abbiamo fatto un concorso per personale stabile e dipendente per assumerne due e non si è presentato praticamente nessuno. Tac addome e Rnm addome sono due prestazioni molto utilizzate, anche in maniera inappropriata. Per quanto noi aumentiamo non sono mai sufficienti perchè c'è una richiesta spaventosa. Dobbiamo lavorare anche sul tema dell'appropriatezza: ho fatto un corso di formazione ai medici di base per cercare di coinvolgerli in un percorso di questo tipo"

A livello economico quali sono le differenze, per gli specialisti, tra il pubblico e il privato?

"Un direttore di struttura complessa, di alto livello, in un anno può prendere un incentivo di 100. Se questo direttore, che magari è un chirurgo va a fare la chirurgia privatamente quella quota di 100 la prende in due pomeriggi di chirurgia. Chi è nel servizio sanitario lo fa per la vocazione. Più che la criticità più c'è interesse perchè le persone si rivolgono sempre di più al privato. Per gli specialisti non è più conveniente venire a fare l'ambulatoriale, sono pagati praticamente un quarto di quello che prendono in libera professione. Abbiamo dei contratti nazionali a cui attenerci, non possiamo pagarli di più. In convenzione una visita, con il nuovo tariffario, viene pagata 7/8 euro. Come medici siamo quelli con lo stipendio più basso in tutta Europa"

Quante visite sono state effettuate nel corso del 2023 e quali sono i numeri relativi alle urgenze?

"Nonostante questa situazione le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate sono state, anche nel 2023, un numero considerevole: oltre 6 milioni. Le urgenze U, che devono essere effettuate entro 3 giorni, sono sempre garantire. Abbiamo anche attivato dei canali di collegamento diretto tra il medico di medicina generale e gli specialisti. Poi ci sono le urgenze brevi a dieci giorni. Abbiamo dei volumi di richiesta superiori al periodo pre-covid. Per questo motivo si sfora sempre il tempo limite. A fronte di liste con molti giorni di attesa la soluzione che il paziente chiede è quella di avere l'urgenza per avere il posto prima. Vorrei fare un appello per far capire ai cittadini che ogni richiesta insistita di urgenza con il medico - quando non necessaria - è un'urgenza che prende il posto di un'urgenza vera. Affidatevi a quello che dice il medico di medicina generale. Le risorse sono limitate: cerchiamo di usarle bene".