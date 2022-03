Lo sport è sempre più per tutti: aperta la passerella d'accesso alla palestra senza barriere architettoniche

Nuovo accesso per gli sportivi e senza barriere per le persone disabili, che potranno raggiungere l'impianto sportivo in modo autonomo anche negli orari extrascolastici. Un'altra, importante tessera va ad aggiungersi al ricco mosaico delle ristrutturazioni e migliorie in tema di accessibilità e sicurezza che in questi anni hanno interessato il polo scolastico di via Vittorio Emanuele II a Sala Baganza. Nei giorni scorsi è stata infatti aperta la nuova passerella d’accesso alla palestra collocata tra la scuola elementare e la scuola media, che garantisce la piena fruibilità dell’impianto alle persone con disabilità, anche in orario extrascolastico. L’opera rientra tra gli interventi realizzati in prossimità e all’interno dei plessi scolastici che ultimamente hanno riguardato la creazione di un’area di sosta per gli scuolabus in sede protetta tra il Municipio e le elementari, oltre al recupero e alla sostituzione dei serramenti degli spazi didattici al piano terra della primaria di secondo grado. Un pacchetto di interventi per un totale di 140mila euro, finanziati in parte dal Miur e dal Ministero dell’Interno attraverso il fondo “Piccoli Investimenti”.

«Con questa realizzazione prosegue il programma di ampliamento dell’accessibilità alle strutture del patrimonio pubblico comunale, in questo caso con una particolare attenzione rivolta alla funzionalità della palestra in chiave extrascolastica – sottolinea il sindaco salese Aldo Spina –. Un impianto che svolge un ruolo fondamentale per gli atleti delle società sportive di Sala Baganza e che ora è veramente per tutti».

Per il vicesindaco con delega allo Sport Giovanni Ronchini, «la costruzione di una rampa d’accesso alla palestra con l’eliminazione delle scale che rappresentavanouna barriera architettonica, è un ulteriore segno tangibile di quella che è una delle priorità della nostra amministrazione: favorire l’allargamento della pratica sportiva a tutti. Un tema sul quale in questi anni le nostre società sportive si sono dimostrare molto sensibili – osserva Ronchini – e auspichiamo che sul nostro territorio possano nascere nuove squadre paralimpiche come quella di calcio del Real Val Baganza».

La responsabile dell’Area Progettazione opere pubbliche del Comune, Cristina Muzzi, sottolinea come la soluzione adottata per la costruzione della passerella si sia rivelata efficace e intelligente: «L’utilizzo di tecnologie e materiali diversi ha consentito di realizzare un percorso particolarmente agevole, nonostante ci fosse da superare un importante dislivello. La struttura, in parte metallica, è composta nel suo primo tratto da una porzione di soletta in cemento armato che sfrutta la naturale pendenza del terreno. Struttura che – conclude il tecnico comunale – si inserisce benissimo nel contesto, tanto da essere nascosta dal muro di contenimento in cemento armato».