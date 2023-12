Lo studio Arpae: lo smog mette a rischio le città dell’Emilia-Romagna

Oltre a essere un problema nell'immediato, lo smog in Emilia-Romagna rischia di mettere nei guai la regione anche in futuro. Intrecciandosi con gli effetti dei cambiamenti climatici, infatti, le emissioni di sostanze inquinanti (se non cambiano) potrebbero compromettere gli obiettivi di qualità dell'aria da raggiungere nei prossimi anni. Come? Ad esempio favorendo un aumento delle concentrazioni di ozono. O di polveri sottili. A mettere in guardia è Arpae, l'agenzia regionale ambientale, nel suo nuovo rapporto 2023 sulla qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Nell'ambito del progetto 'Clara', legato a Horizon 2020, Arpae ha realizzato infatti uno studio (chiamato 'Air quality in future climate') che stima l'impatto di scenari di clima futuro sulla qualità dell'aria, nell'ipotesi che non vengano modificate lo emissioni. L'area di riferimento dello studio ha un'estensione di 150 chilometri quadrati e comprende l'agglomerato urbano di Bologna insieme ai capoluoghi di Modena, Ferrara, Reggio-Emilia e Parma. Per le analisi sono stati presi in esame due periodi di cinque anni rappresentativi del clima presente (1980-2010) e futuro (2030-2065), in modo da comprendere le possibili combinazioni di anni secchi e umidi, caldi e freddi o 'normali'. La banca dati così ottenuta, precisa Arpae, "comprende tutte le variabili meteorologiche necessarie per la stima dei giorni critici per l'accumulo e la formazione degli inquinanti", in particolare ozono e PM10. Quali sono i risultati? A seconda dei vari scenari si stima una crescita dei giorni favorevoli alla formazione di ozono su Bologna tra il 26% e il 46% in più, su Modena dal 26% al 56%. Più 'ballerina' invece la previsione sul PM10: a Bologna si stima sia un calo (-16% in caso di clima freddo umido) sia un aumento (+10% in condizioni normali). A Modena invece si prevede in media una diminuzione

Questa analisi, spiegano dunque gli esperti di Arpae, "mostra che non è possibile affermare con certezza che la meteorologia in un clima futuro favorirà il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria". Per quanto riguarda l'ozono, la cui concentrazione "è strettamente correlata alla temperatura- precisa Arpae- le condizioni di clima futuro sembrano non essere favorevoli al raggiungimento degli obiettivi" di qualità dell'aria. Per le polveri sottili, invece, "si evidenzia una variabilità percentuale minore rispetto alla variabilità dell'ozono e di segno non ben definito". In generale, segnalano gli esperti, l'interazione tra i cambiamenti climatici e l'inquinamento della bassa atmosfera "è probabilmente uno degli argomenti più importanti con cui si dovrà fare i conti nei prossimi anni, viste le grandi sinergie tra i composti che contaminano l'aria e il loro impatto sul clima terrestre, e viceversa". Le principali sostanze inquinanti nell'aria, si legge nel rapporto di Arpae, "influenzano anche il clima" e a sua volta il clima può "condizionare i meccanismi che portano a un cambiamento continuo della composizione dell'atmosfera". Molte sorgenti di inquinanti, si spiega ancora, "hanno la peculiarità di emettere sia composti che impattano direttamente sul clima, sia composti che provocano inquinamento dell'aria". È il caso ad esempio di combustibili fossili usati a vario titolo per la produzione di energia. Quindi "in diverse emissioni di tipo antropogenico si possono trovare composti o elementi che hanno effetti sia sui parametri del clima sia sull'inquinamento dell'aria". Si parla in particolare di metano, carbonio elementale, ossidi di azoto, biossido di zolfo e ozono.