Bonaccini apre la strada al lockdown per i non vaccinati: "Discutiamone"

Lockdown solo per i non vaccinati? È questa una delle ipotesi per le prossime settimane anche per quanto riguarda l'Italia e il nostro territorio.

Il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è incerto sul tema. Interpellato sull'ipotesi di avere anche in Italia un lockdown solo per i non vaccinati ha risposto: "Non lo so, dovremo discuterne. Intanto credo che la prima cosa da fare sia quella di proseguire con le vaccinazioni".

A un lockdown solo per i non vaccinati come in Austria, "dal punto di vista dell'opportunità" il governatore della Lombardia Attilio Fontana direbbe sì, ma "dal punto di vista della tensione sociale mi lascerebbe un po' perplesso". Esprime i suoi dubbi invece Luca Zaia. Secondo il presidente del Veneto, infatti, il modello austriaco sarebbe difficile da applicare nel nostro Paese dal punto di vista costituzionale. "E a me piacerebbe pensare a noi stessi come a una comunità, non riempirci di divieti", ha detto.