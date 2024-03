Logistica: in Prefettura si lavora ad un protocollo

Nei giorni scorsi, in Prefettura, a Parma, si è svolto un confronto per esaminare le criticità legate al mondo della logistica. Il tavolo, coordinato dal prefetto Antonio Garufi e sollecitato da Cgil, Cisl e Uil dello specifico comparto, ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti della parte datoriale e degli enti pubblici preposti alla regolazione del settore e alla vigilanza. Tra i principali temi trattati l'osservanza trasparente dei contratti collettivi di lavoro, i corretti inquadramenti e la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro.

"È stato un confronto proficuo, perché funzionale a definire linee condivise di intervento, che saranno trasfuse in un protocollo di intesa nel quale tutti gli attori coinvolti testimonieranno l'impegno corale alla crescita omogenea e senza strappi delle aziende che operano nel campo", ha detto il prefetto. Come confermato da una nota della Prefettura, tra le questioni principali che dovranno essere disciplinate, ci saranno le "regole d'ingaggio" da dettare per i poli produttivi di nuova realizzazione e l'implementazione della formazione sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. La prossima tappa sarà un nuovo incontro l'8 maggio, sempre in Prefettura, per l'esame di una prima bozza del protocollo. (Agenzia Dire)