Loretta Losi verso la presidenza dell'Acer

Potrebbe essere Loretta Losi il nuovo presidente dell'Acer per i prossimi 5 anni. Comune e Provincia sembrano d'accorso sul nome. La società pubblica che si occupa della gestione degli alloggi popolari sembra dunque aver fatto chiarezza sul nome del nuovo resposanbile.

Losi ha una lunga esperienza nel settore cooperativo come funzionaria responsabile territoriale di Legacoop Emilia Ovest, consigliera di amministrazione in Coop Alleanza 3.0 e direttore in Legacoop Parma. È stata inoltre responsabile dell’area della salute mentale di Proges. Da luglio 2023 è membro della Giunta della neonata Camera di commercio dell'Emilia.