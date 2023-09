Lotta all'evasione, a Parma nel 2018 recuperati tra gli 8 e i 10 milioni di euro

Il Comune di Parma prosegue gli sforzi già avviati negli anni scorsi per il recupero dei tributi e delle proprie entrate. Nonostante la larga maggioranza dei cittadini e delle imprese del territorio adempiano regolarmente al versamento delle imposte, l'amministrazione ritiene necessario un controllo puntuale e completo di tutte le posizioni dei contribuenti, principalmente al fine di assicurare che il carico fiscale dei trasgressori non ricada sulle spalle di chi invece paga regolarmente quanto deve.

"Verranno notificati circa 6000 avvisi per il mancato pagamento dell'Imu, l'imposta sugli immobili di proprietà diversi dall'abitazione principale, prevalentemente relative all'annualità 2018. e questo consentirà al Comune di recuperare diversi milioni di euro" ha detto il sindaco di Parma, Michele Guerra. "Da questa attività ci aspettiamo oltre 7 milioni di euro - spiega l'Assessore al Bilancio Marco Bosi -. Negli anni passati l'attività ha anche sfiorato i 10 milioni di euro. Soldi indispensabili per dare continuità ai servizi che andiamo ad erogare nei confronti dei cittadini".

"Sono orgoglioso dal lavoro fatto in questi anni, da una squadra giovane che ha lavorato a questi obiettivi sin dai primi anni in cui è stato costituito il settore Entrate e Tributi - spiega Andrea Minari, Dirigente settore Entrate e Tributi -. La lotta si sposta ora agli evasori totali, un lavoro più di fino e complesso. Una sfida che ci ponioamo per consolidare un gettito importante. Dall'altro lato mi piace sottolineare il servizio che offriamo al cittadino contribuente. Abbiamo impostato un lavoro molto attento sotto questo punto di vista".