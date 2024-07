Lotta alla zanzara tigre In distribuzione 600 confezioni di prodotti larvicidi

Continua l’impegno del Comune di Parma nella lotta alla zanzara tigre. Per incentivare l’utilizzo di prodotti larvicidi nelle aree private da parte dei cittadini, il Comune di Parma procederà alla distribuzione gratuita di 600 confezioni di prodotti larvicidi presso il Centro Raccolta Rifiuti differenziati IREN di strada Manara ( https://maps.app.goo.gl/ 6VeiFkhzxmU66F2DA ) ai cittadini che vi si recheranno a conferire rifiuti (una confezione a testa fino ad esaurimento scorte). La distribuzione inizierà nella giornata di lunedì 22 luglio.

Le confezioni non hanno la finalità di coprire l’intero fabbisogno dei cittadini per tutta la stagione ma hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza fondamentale della lotta larvicida, familiarizzando con tali prodotti. La lotta larvicida, oltre a essere obbligatoria (come prescritto dall’Ordinanza Sindacale vigente sulla lotta alla zanzara n. OS/2024/24), è molto efficace, poco costosa e dall’impatto trascurabile sia sull’ambiente che sulla salute umana rispetto ai trattamenti adulticidi, che sono invece molto costosi e hanno numerose controindicazioni.

Il Comune da parte sua prosegue con trattamenti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche stradali, dei parchi, delle scuole e degli edifici comunali, che vengono eseguiti mensilmente da aprile a settembre compresi. I risultati dei controlli di qualità confermano l’efficacia della lotta. I dati, tuttavia, non sono altrettanto positivi per le aree private, che ricoprono la maggior parte del territorio comunale (70-80%). Si ricorda che i trattamenti adulticidi nelle aree private devono essere comunicati obbligatoriamente tramite il portale dedicato CLICCA QUI e devono essere sempre preceduti da una valutazione del livello di infestazione eseguita da personale esperto secondo le indicazioni delle relative Linee Guida regionali. Verificando queste attestazioni, emerge che nelle aree private il livello di infestazione è molto rilevante, al contrario di quelle pubbliche. Questo è dovuto ai trattamenti larvicidi non effettuati oppure eseguiti in modo non corretto (mancato rispetto della corretta periodicità indicata sulle confezioni dei prodotti e mancata ripetizione dopo le piogge).