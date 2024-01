Lotteria, un biglietto da 100mila euro venduto a Polesine Zibello

La Romagna baciata dalla fortuna con la Lotteria Italia. La Dea Bendata ha regalato un milione di euro al fortunato possessore del biglietto N 454262 venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini. Ma è nell'assegnazione dei primi di terza categoria, quelli da ventimila euro, che la Romagna ha fatto il pieno di vincitori. La provincia di Ravenna festeggia con tre vincite (P 323423 ad Alfonsine, C 435631 a Russi e B 309933 a Russi), mentre a Savignano sul Rubicone festeggia il possessore del tagliando M 390868. Vincita anche a Morciano di Romagna: ad aggiudicarsi il premio da 20mila il fortunato possessore del biglietto A 376576). In provincia di Parma, a aPolezine Zibello, il biglietto F131600 ha portato al fortunato 100mila euro.

I premi da prima categoria

Durante la trasmissione "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia", condotta da Amadeus, sono stati svelati i cinque biglietti a cui sono stati assegnati i premi di prima categoria, tra cui quello del valore di 5 milioni di euro, venduto a Milano (Serie F 306831). Il secondo premio è andato al possessore del tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno, mentre il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia.

Premi da 100mila euro

Queste le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro

P 192527 QUARTU SANT'ELENA (CAGLIARI)

M 245885 PIETRASANTA (LUCCA)

F 131600 POLESINE ZIBELLO (PARMA)