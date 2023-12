Il concorso del Lotto di giovedì 21 dicembre ha sorriso a un giocatore di Parma, che, come riporta Agipronews, giocando la combinazione 12-17-68 su tutte le ruote, si è aggiudicato tre ambi e un terno per un totale di 29.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro in questo 2023.