Lotto, a Sissa Trecasali colpo da 36 mila euro

Emilia-Romagna a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Sissa Trecasali, in provincia di Parma, messo a segno un colpo da oltre 36 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 521 milioni in questo 2024.