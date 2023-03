La prevenzione del disagio emotivo materno, esperti a confronto

“La prevenzione del disagio emotivo materno nel percorso nascita” è il titolo del convegno organizzato dall’Azienda Usl, che si terrà lunedì 6 marzo, nella sala congressi dell’Assistenza pubblica di Parma, in via Gorizia n. 2/A, con inizio alle ore 8.30.

Durante la gravidanza e nel dopo parto, i disturbi emozionali sono molto frequenti e compaiono in una donna su sette, con sintomi depressivi maggiori nel 9-12% dei casi e una sintomatologia ansiosa nel 33-50%. Possono presentarsi come esordi o come episodi ricorrenti di disturbi già manifestati in precedenza e sono più diffusi laddove siano presenti fattori di rischio anamnestici (personali e/o familiari) ed economico/sociali.

Per l’impatto negativo che ha sulla salute della mamma e del bambino, è fondamentale che il disagio emozionale sia diagnosticato in modo corretto, per garantire alla donna le cure necessarie. Non solo: occorre giocare d’anticipo, per individuare le donne a rischio e offrire loro un intervento di prevenzione e sostegno.

Per questo motivo, nei consultori familiari dell’Azienda Usl e nei punti nascita della provincia, in stretta collaborazione con i Centri per le Famiglie, i Servizi sociali, le Associazioni di volontariato, viene effettuato lo screening per il disagio emozionale a tutte le donne in gravidanza, attraverso la somministrazione di un questionario (domande di Whooley) e un’attenta anamnesi, come raccomandato dalla Regione Emilia-Romagna e dalle più importanti linee guide internazionali.

Nel primo biennio di screening, il 15% delle donne in gravidanza e puerperio è risultata positiva alle domande di Whooley e il 24% ai fattori di rischio. Per queste donne è stato possibile accedere ai servizi di sostegno e cura necessari.

Il convegno, organizzato al termine di un percorso formativo e sperimentale dello screening, si propone di approfondire i temi legati al disagio emozionale, con particolare attenzione alla presenza e all'importanza della rete.

“E’ fondamentale – sottolinea Carla Verrotti, direttrice dell’U.O. Salute Donna dell’Azienda Usl di Parma - investire nel sostegno alla genitorialità e nei primi anni di vita del bambino, perché dà risultati enormi in termini di salute dell’intera collettività. Con il “Percorso nascita”, che vede in rete le due Aziende sanitarie di Parma, Comuni e Volontariato, da anni viene prestata la necessaria attenzione al benessere e alla salute di mamme e loro partner, con interventi mirati, a partire dai corsi di accompagnamento alla nascita, alla dimissione appropriata, alla co-genitorialità responsabile”.

Dalle 8.30, dopo i saluti di Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario dell’Azienda Usl e Ettore Brianti, assessore alle politiche sociali del Comune di Parma, intervengono numerosi professionisti dell’Azienda Usl e del Comune di Parma.

Il programma completo è disponibile nel sito www.ausl.pr.it