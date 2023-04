Luca Abete torna in cattedra all’Università di Parma con #NonCiFermaNessuno

Riflessioni sul futuro, sull’ascolto, valori nello sport, regole da scrivere e riscrivere. Il talk motivazionale all’Università di Parma, ideato e condotto da Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia e nominato professore ad honorem dal 2017 dall’UNIPR, ha ricordato ai ragazzi presenti quanto anche nell’individualità ci sia lavoro di squadra. «Il riconoscimento ricevuto in questa Università è stato un regalo inaspettato. Mi ha gratificato e ha valorizzato un principio in cui credo: dare senza voler nulla in cambio premia sempre! - commenta Luca Abete - Rafforza inoltre un legame con gli studenti e potenzia i valori motivazionali di cui in tanti necessitano. In una fase storica in cui le fragilità tormentano tante anime, credo sia utile ripartire dall'ascolto, dalla condivisione delle esperienze per ritrovarci più vicini annullando quella sensazione di solitudine che affligge tanti studenti.» «Condivisione è una parola chiave tanto nella vita quanto in un percorso di studi - afferma il Rettore Paolo Andrei -. Confrontarsi, scambiarsi punti di vista, sostenersi a vicenda nei momenti difficili rende qualunque esperienza arricchente e trasforma un gruppo di persone in una comunità. Ecco, questo vuole essere prima di tutto l’Università di Parma: una comunità dove studentesse e studenti sanno di non essere soli, nella convinzione che l’obiettivo per ciascuna e ciascuno di noi è la ricerca del proprio cammino, unico e irripetibile». Il collegamento con Daniele Masala, ospite della sesta tappa, ha poi messo in luce aspetti rilevanti per il futuro dei ragazzi, per il rispetto degli altri e delle regole.

«La passione, la condivisione ci fanno vivere. Non è importante l’obiettivo, ma la strada che si percorre. Il rispetto è fondamentale. Esiste lo sport se esistono regole. Senza regole non c’è sport. Questo concetto vale anche nella vita». Il Premio #NonCiFermaNessuno, nato per valorizzare storie di resilienza è stato consegnato a Clizia Cantarelli, in rappresentanza degli Studenti dell’Università di Parma, che si impegnano nelle attività a sostegno dello studio negli istituti penitenziari. Il premio è prodotto dagli artigiani 2.0 di Polilop. #NonCiFermaNessuno sostiene i valori della solidarietà con azioni concrete. Attraverso il web game Super Foody, prodotto da TreeWeb del gruppo MAC, verranno raccolti pasti che Lidl Italia donerà al Banco Alimentare. #NonCiFermaNessuno è una campagna sociale basata sull’ascolto. Attraverso le Stabilo Card si ricevono feedback che consentiranno di ampliare l’offerta della campagna sociale. Durante il talk è stato affrontato anche il tema ambientale. La mission è rendere ecosostenibili i punti ristoro con distributori automatici presenti all'interno delle Università grazie al progetto RiVending. Soddisfatto al termine dell'incontro Abete: «Ogni tappa celebra il coraggio in tutte le sue forme.

Con gli studenti si ride, si balla, ci si confronta e talvolta ci si commuove. Godono della libertà di dichiararsi per quello che sono, senza sentirsi giudicati. Ognuno vede se stesso al centro di questo format. Ed è forse proprio questo il motivo del successo che riscuote tra loro». Il format gode del patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e ha ricevuto nel 2018 la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. #NonCiFermaNessuno è un laboratorio di comunicazione nato nel 2014 che punta a diffondere i valori della campagna sociale anche mediaticamente, sui social e attraverso i media. Le sensazioni ed emozioni dei ragazzi, sono catturate per valorizzare storie di resilienza, volte a sensibilizzare i giovani verso tematiche sociali. I valori della campagna sociale vengono diffusi anche attraverso R101, radio ufficiale del tour. Prossima tappa: 8 maggio all’Università degli Studi di Messina.