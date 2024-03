Luce e gas, attenzione al rinnovo dei contratti

L’anno è iniziato con delle buone notizie per i consumatori. Il mercato dell’energia è tornato ad essere stabile, con i prezzi all’ingrosso di elettricità e gas molto più bassi rispetto ai picchi del 2022 dovuti alla guerra. Eppure, questa ritrovata stabilità non riporta le spese in bolletta ai livelli pre-crisi. Con la reintroduzione degli oneri di sistema, sospesi fino al 2023, e l’innalzamento della soglia ISEE ai valori pre-crisi per poter usufruire del bonus sociale, le fatture di luce e metano continuano a pesare notevolmente sul budget delle famiglie. A questo si deve aggiungere un fattore che spesso le famiglie sottovalutano, ossia quello del rinnovo delle condizioni contrattuali, che talvolta non è vantaggioso.

“Ci si può ritrovare con il prezzo delle bollette raddoppiato da un mese con l’altro senza capirne la motivazione – dichiara l’avvocato Fausto Pucillo, Segretario di Codici Emilia-Romagna – e questo accade perché comunicazioni importanti possono essere confuse con messaggi pubblicitari. Un esempio riguarda le tempistiche. Le principali offerte sul mercato hanno tariffe valide per 12 o 24 mesi ma spesso tale informazione passa in secondo piano per il consumatore”. Le società sono obbligate ad inviare all’utente, via PEC, e-mail oppure Posta ordinaria, le condizioni di rinnovo contrattuali almeno 90 giorni prima della scadenza dell’offerta, così da permettere al consumatore di valutare eventuali nuove offerte sul mercato.

“Considerando anche il passaggio dal mercato tutelato al mercato – continua l’avvocato Pucillo –, di questi tempi è importante comparare le diverse offerte per luce e gas, in modo da trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Non tutti i consumatori, però, hanno dimestichezza con l’analisi delle offerte e delle bollette. Per questo motivo la nostra associazione è a disposizione per fornire assistenza sulla correttezza delle comunicazioni inviate dalle società e per verificare che quanto fatturato sia in linea con il contratto o le offerte di mercato”. L’associazione CODICI Emilia-Romagna è disponibile a fornire assistenza a tutti coloro che hanno problemi con il proprio fornitore di energia elettrica o gas. È possibile contattare l’associazione scrivendo a codici.emiliaromagna@codici.org oppure chiamando il numero 051.0548765.