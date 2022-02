Luce e gas: a Parma ogni famiglia spenderà mille euro in più all'anno

Ogni famiglia parmigiana spenderà, in media, circa mille euro in più all'anno per l'elettricità e il gas a causa degli aumenti vertiginosi delle bollette, che interessano tutti i cittadini già a partire dal primo trimestre del 2022. Gli incrementi medi, secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sono nell'ordine del 41,8% per quanto riguarda il gas e del 55% per l'elettricità.

Il periodo analizzato va dal 1° gennaio al 31 marzo del 2022: gli aumenti record porteranno ad un esborso maggiore da parte della famiglie: la spesa media per la bolletta del gas sarà di 1.560 euro, con una variazione di +64% rispetto ai 12 mesi precedenti. In concreto significa circa 640 euro all'anno in più. Per quanto riguarda la bolletta della luce la spesa media per ogni famiglia sarà di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente a un incremento di circa 340 euro all'anno.

Senza il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, contenuto nella Legge di Bilancio 2022, i nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di quella del gas. Per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità, la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, sarà per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi.

Ecco perchè aumentano le bollette



Gli aumenti delle bollette riflettono il trend di forte crescita delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche e del prezzo della CO2. In particolare, il prezzo spot del gas naturale al TTF (il mercato di riferimento europeo per il gas naturale) è aumentato, da gennaio a dicembre di quest'anno, di quasi il 500% (da 21 a 120 €/MWh nei valori medi mensili); nello stesso periodo, il prezzo della CO2 è più che raddoppiato (da 33 a 79 €/tCO2). La crescita marcata dei costi del combustibile e della CO2 si è riflessa, quindi, nel prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) che, nello stesso periodo, è aumentato di quasi il 400% (da 61 a 288 €/MWh nei valori medi mensili). Analoghe ripercussioni sui prezzi per i consumatori finali si sono registrate in tutta Europa. Con riferimento al primo trimestre 2022, i prezzi a termine rilevati nel mese dicembre non segnalano ancora un'inversione di tendenza, attestandosi per il gas naturale intorno ai 118 €/MWh e per l'energia elettrica intorno ai 300 €/MWh.