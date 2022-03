“Lucio Fontana Autoritratto”: corse supplementari della Tep per la Fondazione Magnani Rocca

In occasione della mostra “Lucio Fontana Autoritratto” che si terrà presso la Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano, nel periodo 13 marzo – 3 luglio 2022, sarà attivata una specifica coppia di corse festive supplementari della linea urbana n° 12 con partenza dalla Stazione FS di Parma per la Corte Magnani-Rocca di Mamiano alle ore 14,30 e dalla Corte Magnani-Rocca di Mamiano per la Stazione FS di Parma alle ore 18,00. Inoltre, nel periodo estivo, le corse feriali della linea urbana n. 12 in transito dalla Stazione FS di Parma per Lesignano alle ore 9,09 – 11,09 – 13,09 e 15,09 e quelle in partenza da Lesignano per Parma alle ore 12,03 – 14,03 – 16,03 e 18,03 saranno diramate alla Fondazione Magnani-Rocca.