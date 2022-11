Luminarie in centro storico e due alberi di Natale, uno al Parco Ducale

In un momento così difficile, con la crisi energetica in atto che morde ogni settore della società, in uscita da due anni di pandemia, Parma non ha voluto spegnere la luce, rilanciando e pianificando l'accensione delle luminarie per il periodo natalizio, per il decoro del centro storico di Parma ed altri punti periferici della città. "Abbiamo ritenuto opportuno fare una versione, diciamo ridotta dal punto di vista dell’impatto ambientale e anche dal punto di vista dell’impatto economico, della delle luminarie - spiega il vicesindaco Lorenzo Lavagetto -. Abbiamo voluto dare un segnale di vita di speranza per la nostra città, in un periodo così colmo di preoccupazioni.

Per addobbare la città, dal primo dicembre le luminarie saranno accese dalle 17 alle 24 e a dicembre, l'8 come da tradizione, ci sarà l'accensione dell'albero in Piazza Garibaldi oltre che degli addobbi luminosi che lo decorano. Quest'anno ci sarà anche un secondo albero di Natale, radicato all’interno del “Parco Ducale” nelle immediate vicinanze del Palazzo Ducale e visibile da viale Piacenza a seguito dei lavori di valorizzazione e recupero del Parco stesso. L’importo stimato della spesa si aggira intorno ai 123 mila euro, comprensivo di oneri di sicurezza pari a quasi 6 mila euro.

"Si tratta di una scelta molto ponderata e molto attenta - spiega Lavagetto -. Ovviamente non siamo insensibili al tema del caro energia, a quello che sta succedendo nel mondo, anzi: ci siamo già spesi molto per aiutare i settorri che vivno in difficoltà, abbiamo ragionato sul fatto che comunque la città ha questa tradizione da un lato e va rispettata. Dall’altro lato c'è l'idea di dare una mano ai commercianti che logicamente si aspettano di poter lavorare di più in un periodo di difficoltà come quello che sta interessando tutti noi. E quindi abbiamo ritenuto opportuno fare una versione diciamo ridotta dal punto di vista dell’impatto ambientale e anche dal punto di vista dell’impatto economico della luminarie".