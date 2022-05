Lungo il Sentiero dell’Arte: benessere e solidarietà per il nuovo Centro oncologico di Parma

Si terrà domenica mattina 15 maggio la camminata solidale lungo il Sentiero dell’Arte il cui ricavato sarà devoluto al nuovo Centro Oncologico di Parma. Il percorso si svilupperà dal Centro sportivo “Sandro Pertini” di Langhirano (con partenza libera dalle ore 8:00 alle ore 10:00) fino all’arrivo in Piazza Leoni a Torrechiara per una lunghezza di 6 chilometri e mezzo. Un bus navetta gratuito riporterà i partecipanti da Torrechiara al Centro sportivo di Langhirano.

L’iniziativa intende promuovere corretti stili di vita attraverso una proposta che esalti le buone pratiche come il vivere all’aria aperta praticando attività fisica e una sana alimentazione. Mentre la camminata si intitola “Il Sentiero in una Stanza” perché ha come obiettivo raccogliere fondi per allestire una Stanza per le terapie presso il futuro Day Hospital Oncologico. Durante il percorso i professionisti di area oncologica dell’Ospedale Maggiore, riconoscibili dalla spilla “Io ci metto il cuore”, accompagnerenno i partecipanti e saranno a disposizione per chi volesse approfondire prevenzione e corretti stili di vita oltre che avere informazioni sul progetto del Centro.

Promossa dal Comune di Langhirano, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato e con il sostegno di tanti sponsor, la camminata benefica che sposa la campagna “Insieme con te” per il nuovo Centro Oncologico di Parma può già contare sull’adesione di aziende del territorio che hanno deciso di sostenere l’evento prenotando un pacchetto di pass di accesso da distribuire tra i propri dipendenti: Caseificio Montauro; Chiastra&Pattera Costruzioni; Coop Multiservice; Dasi; Free Edit; Galloni Prosciutti; Macchine Soncini; Pergemine; Pio Tosini Industria Prosciutti; Praxair Surface Technologies; S.Ilario Prosciutti.

Sono aperte le pre-iscrizioni tramite piattaforma Eventbrite: € 10,00 - € 5,00 dai 14 ai 18 anni - gratuito fino a 13 anni. Ai primi 500 iscritti verrà consegnato alla partenza lo Zainetto della manifestazione, a tutti i partecipanti verrà offerto un buono ristoro. Le iscrizioni si potranno effettuare anche sul posto, al momento della partenza dalle 8:00 alle 10:00.

Tutte le info sull’evento: https://fb.me/e/2jyRoLIu5 o pagina Facebook @insiemeconteparma