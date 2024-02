Lupi, l'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente: "Non è vero che c'è stata una sola aggressione alle persone"

Lupi. Dopo la pubblicazione dell'intervista a Luigi Molinari, tecnico faunistico del Wolf Apennine Center nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano arriva la precisazione dell'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali: "Non è vero che c'è stata una sola aggressione alle persone, quanto asserito dal dottor Molinari è totalmente falso"

Ecco gli episodi segnalati dall'Associazione. "Il 10 gennaio 2017 (ergo non oltre 100 anni fa, ma 7 anni fa) a Giaveno il cane di Paolo Ferlanda fu attaccato da quattro lupi. L'uomo soccorse il cane ferito urlando e calciando verso gli animali, ma i lupi non cessarono l'attacco rivolgendosi anzi contro di lui e strappandogli fortunatamente solo gli indumenti. Su questi l'Ispra, grazie alla saliva trovata, fece le analisi del Dna appurando che si era trattato proprio di lupi, puri. Dei due esemplari più aggressivi risultò che erano compatibili con due profili genetici di lupo maschio appartenenti alla popolazione italiana. I due profili genetici risultavano molto simili (stesso aplotipo al cromosoma Y e 50% di uguaglianza ai loci STR autosomici), denotando che con ogni probabilità si trattava di due individui strettamente imparentati.

Nel 2020 (ergo non oltre 100 anni fa, ma 4 anni fa) lungo le spiagge di Otranto un lupo (puro come da analisi del Dna dell'Ispra, infine catturato dai veterinari del Parco della Maiella) attaccò in diverse occasioni prima una bambina, strappandole fortunatamente solo gli indumenti grazie alla vicinanza dei genitori), e poi una donna che faceva footing, azzannandola e ferendola a una coscia.

Nel 2022-23, nell'arco di circa dodici mesi, una femmina di lupo (pura, non socializzata, come da analisi del Dna dell'Ispra, anche questa catturata dai veterinari del Parco della Maiella) a Vasto e nel limitrofo comune di San Salvo attaccò per ben quindici volte delle persone – persino in gruppo, di giorno e alla presenza di molti turisti sulla spiaggia – mandandone in ospedale tredici, inclusi tre bambini dai 3 agli 11 anni. I due bambini più piccoli, in quelli che erano stati tentativi di predazione (i bambini furono azzannati alla schiena e stavano per essere trascinati via, fortunatamente i loro genitori li trattennero per le gambe), riportarono non solo ferite fisiche ma anche psicologiche.

Per la cronaca, l'ultima persona invece uccisa in Italia (all'estero è di questo mese, Russia, alcune persone attaccate e ferite da un branco di lupi, una donna sbranata) risale al 1923, un uomo azzannato alla gola nel Mugello, Toscana, soccorso ma poi morto all'ospedale di Marradi, come pubblicato dall'allora giornale Il Messaggero del Mugello, di cui abbiamo copia. (101 anni fa, quindi più di 100 ma di poco). Pertanto ci permettiamo, prima di dare per buone e riferire le cose dette da altri, di effettuare un controllo, visto che di tutti questi fatti sono reperibili facilmente anche su Internet sui relativi articoli, referti medici, dichiarazioni ufficiali dell'Ispra e fotografie"