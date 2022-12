Lupi, cresce la paura: "Siamo molto preoccupati della situazione che si sta delineando"

Sono una cinquantina all'anno le segnalazioni sulla presenza di lupi in Emilia-Romagna. Numeri in crescita anche nel parmense che hanno indotto la Regione ad elevare il livello dell'allerta, con un vademecum regionale e una campagna informativa "per ridurre gli impatti e le situazioni di criticità". Si valuta poi anche un nuovo sistema di indennizzo dei danni, "non soltanto rivolto agli imprenditori agricoli". Nei piani della Regione c'è infine una "dettagliata raccolta di tutte le segnalazioni provenienti dai territori di situazioni di criticità, con tutte le indicazioni necessarie per poter eventualmente procedere con interventi di dissuasione".

Le proposte sono state oggetto di un incontro che si è tenuto in Prefettura, a Parma, dove si è parlato del tema dell'accresciuta preoccupazione degli abitanti legata all'aumento del numero di lupi in tutto il territorio regionale. "Siamo molto preoccupati della situazione che si sta delineando", commenta l'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi. "Non sorpresi- precisa poi- in quanto avevamo già scritto in più occasioni sia al ministro Cingolani che a Patuanelli, per far presente che fronteggiare una situazione come quella che si stava configurando con strumenti legislativi inadeguati che scontano diversi decenni dalla loro approvazione, e soprattutto in presenza di una condizione sul campo profondamente mutata, era ed è tuttora impossibile". I lupi, sottolinea Mammi, "sono più presenti, sia in termini di quantità che in territori diversificati e antropizzati, a differenza del passato, per questo assieme ai miei colleghi assessori di diverse Regioni, abbiamo chiesto al ministro Lollobrigida di affrontare urgentemente la tematica in seno alla commissione Politiche agricole nazionale.