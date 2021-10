Macellazione suini a domicilio: indicazioni operative dal Servizio Veterinario Ausl

Fino all'anno scorso, la macellazione dei suini a domicilio era regolamentata dall’art. 13 del Regio Decreto n. 3298 del 1928, che autorizzava, a seguito di apposita ordinanza sindacale, i “privati” a macellare a domicilio, dandone avviso al Servizio veterinario competente territorialmente.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che ha abrogato il suddetto Regio Decreto, al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, all’art. 16 definisce le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato, al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica.

In attesa della formalizzazione del previsto provvedimento di competenza della Regione Emilia Romagna, al fine di consentire nei Comuni della Provincia di Parma il regolare mantenimento della macellazione e lavorazione di carni suine da parte di privati nell’ambito di metodi e consumi tradizionali, il Servizio Veterinario dell'AUSL ha fornito le seguenti indicazioni operative:

come consuetudine, il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso familiare decorre dal 02.11.2021 al 28.02.2021; inoltre, al fine di contrastare il commercio delle carni e dei prodotti derivati, è consentita la macellazione ad uso familiare di un numero massimo di animali/anno per famiglia anagrafica non superiore a tre; la comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata, almeno 48 ore prima, da parte del privato cittadino, al fine dell’attivazione della successiva prestazione ispettiva del Servizio Veterinario competente;

i diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dal S.O.T. Veterinaria dell'AUSL di Parma, in applicazione del Tariffario Regionale in vigore; le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio; i suini macellati il sabato mattina dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore 10,00;

i norcini e i prestatori d'opera impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere in possesso del previsto Attestato di Formazione di cui alla Legge Regionale 24giugno 2003, n. 11 e successive modifiche; la macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietatala macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale; le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale; la commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata; gli animali da sottoporre a macellazione possono provenire: dal proprio allevamento regolarmente registrato in BDN, anche nel caso di “allevamento familiare per autoconsumo”; da allevamenti registrati in BDN che effettuino la movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”.

La richiesta di macellazione dovrà essere trasmessa almeno 48 ore prima attraverso le seguenti modalità:

consegna diretta di modulo debitamente compilato presso la sede del Servizio Veterinario di Parma nei seguenti orari di apertura degli uffici: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle12.00; giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e delle 14.30 alle 17.00;

invio del modulo compilato al seguente numero di fax: 0521696990;

invio del modulo compilato al seguente indirizzo mail: protocollosvetpr@ausl.pr.it.



Per eventuali informazioni è possibile telefonare al seguente numero di segreteria del Servizio Veterinario, sede di Parma, negli orari sopra indicati di apertura degli uffici amministrativi: 0521396266.