Madre no vax bocciata dai giudici: sì al vaccino per i due figli 14enni

La madre no vax non voleva che i due figli di 14 anni si sottoponessero al vaccino antiCovid ma il Tribunale di Parma ha stabilito che i due minorenni possano vaccinarsi con la sola autorizzazione del padre. L'episodio è avvenuto nella nostra città nei giorni scorsi: i due minori sono stati anche sentiti dai giudici, nel corso di un'udienza, ed hanno espresso la volonta' di sottoporsi al vaccino. Nella sentenza si precisa che entrambi gli adolescenti "godono di buona salute e non ci sono controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino.

"La comunita' scientifica nazionale ed internazionale - scrivono ancora i giudici della prima sezione civile del tribunale di Parma - concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorita' nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli e sia la collettivita' con un rapporto rischi benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di eta', comprese quelle dei piu' giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus e' piu' elevata per la maggiore socializzazione. Inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste da un lato un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia e dall'altro ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo oltre che la certa maggiore diffusione dell'infezione e della malattia".