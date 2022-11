Mafie, concluse le riprese di Aemilia 240, la docufiction sostenuta dalla Regione

Sono terminate le riprese di Aemilia 240, la docufiction sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna sul maxi-processo per infiltrazione della 'ndrangheta nei territori emiliani in particolare. La docufiction con lo stesso nome del maxiprocesso, che si è chiuso con 240 condannati su 240 imputati, è una coproduzione Rai Fiction-Fidelio prodotta da Silvio Maselli e Daniele Basilio, con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Andrà in onda prossimamente sulla Rai, per la regia di Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami, sceneggiatura di Canepari con Paolo Bonacini, giornalista attivo all\'epoca dei fatti in TeleReggio, e la consulenza del giornalista d'inchiesta Giovanni Tizian. Le riprese, supportate dal lavoro della Film Commission, sono state effettuate nei Comuni al centro dell'inchiesta, quindi Luzzara, Reggiolo, Brescello, Boretto, Guastalla, Suzzara, Gualtieri, Reggio Emilia, San Felice sul Panaro, Novellara Parma, Bologna, Fiorenzuola D'Arda, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina.