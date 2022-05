Mal di schiena: gli esperti dell'Ospedale di Parma rispondono

Il mal di schiena non ti dà tregua? Un’esperienza comune e per questo spesso banalizzata e sottovalutata da chi ne soffre. È invece importante prestare attenzione a due aspetti: da quanto tempo si soffre di mal di schiena e quanto incide sul proprio benessere, sulle relazioni e sulla qualità della vita. Se il dolore persiste allora non è più un sintomo ma una malattia, si parla di dolore cronico, e può rappresentare un segno di alcune malattie reumatiche.

Proprio per sensibilizzare i cittadini su questo tema, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma aderisce anche quest’anno all’Open Day reumatologia promosso dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda). Nella giornata di mercoledì 25 maggio, dalle 9 alle 12, l’Ospedale offre la possibilità di svolgere colloqui individuali gratuiti con gli specialisti del Maggiore Flavio Mozzani, responsabile della Struttura di Medicina Interna e Reumatologia e Andrea Becciolini, medico reumatologo del reparto. È opportuno prenotare i colloqui entro il 23 maggio scrivendo all’indirizzo abecciolini@ao.pr.it e indicando nome, cognome, numero di telefono, sarete ricontattati il giorno dell’Open Day.

Le iniziative promosse da Onda sono organizzate in Ospedale dalla Struttura governo clinico qualità e accreditamento, diretta da Giovanna Campaniello.