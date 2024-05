Malattie respiratorie in aumento: tra le cause anche l'inquinamento

Malattie respiratorie in forte aumento, tra queste cresce soprattutto la BPCO, broncopneumopatia cronica-ostruttiva, principale patologia collegata al fumo e all’inquinamento ambientale. Dopo i diversi studi internazionali in cui si evidenzia l’incremento e gli allarmi lanciati dall’OMS e dalle Associazioni di pneumologi, gli specialisti del nostro territorio serrano i ranghi per riorganizzare e potenziare l’offerta assistenziale.

Dal convegno "Pneumologia in rete", all'Ospedale Maggiore venerdì 10 e sabato 11 maggio organizzato dalla sezione emiliano-romagnola dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri AIPO-ITS/ETS, è emerso che i casi sono in aumento.

“Insieme al presidente regionale Alberto Rocca – precisa Maria Majori responsabile scientifico del congresso e direttore dell’unità operativa di Pneumologia ed Endoscopia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma – abbiamo voluto sottolineare in questo evento la sempre maggiore rilevanza epidemiologica delle patologie respiratorie croniche anche a causa dell’aumento dell’inquinamento atmosferico, anche lavorativo, considerato dall’OMS il principale fattore di rischio ambientale per l’apparato respiratorio. Per garantire quindi ai pazienti equità, appropriatezza e sicurezza delle cure è indispensabile una stretta alleanza fra pneumologi ospedalieri, del territorio e Medici di medicina generale. In quest’ottica lo sviluppo delle reti specialistiche rappresenta senz’altro un modello capace di migliorare l’offerta di assistenza anche con il supporto della telemedicina”.