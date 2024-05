Malattie respiratorie, pneumologi in convegno a Parma

Malattie respiratorie in forte aumento, tra queste cresce soprattutto la BPCO, broncopneumopatia cronica-ostruttiva,principale patologia collegata al fumo e all'inquinamento ambientale. Dopo i diversi studi internazionali in cui si evidenzia l’incremento e gli allarmi lanciati dall’OMS e dalle Associazioni di pneumologi, gli specialisti del nostro territorio serrano i ranghi per riorganizzare e potenziare l’offerta assistenziale.

L’appuntamento è per venerdì 10 e sabato 11 maggio alla sala congressi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per il convegno “Pneumologia in rete“ organizzato dalla sezione emiliano-romagnola dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri AIPO-ITS/ETS.

“Insieme al presidente regionale Alberto Rocca – precisa Maria Majori responsabile scientifico del congresso e direttore dell’unità operativa di Pneumologia ed Endoscopia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma - abbiamo voluto sottolineare in questo evento la sempre maggiore rilevanza epidemiologica delle patologie respiratorie croniche anche a causa dell’aumento dell’inquinamento atmosferico, anche lavorativo, considerato dall’OMS il principale fattore di rischio ambientale per l’apparato respiratorio. Per garantire quindi ai pazienti equità, appropriatezza e sicurezza delle cure è indispensabile una stretta alleanza fra pneumologi ospedalieri, del territorio e Medici di medicina generale. In quest’ottica lo sviluppo delle reti specialistiche rappresenta senz’altro un modello capace di migliorare l’offerta di assistenza anche con il supporto della telemedicina”.

Il congresso farà quindi il punto sulla Rete provinciale Malattie respiratorie di Parma, coordinata da Majori, tratterà il tema della cronicità respiratoria con una tavola rotonda che prevede la partecipazione dei Medici di medicina generale e fornirà aggiornamenti in tema di patologia bronco-ostruttiva, pneumologia interventistica nel paziente respiratorio critico, malattie professionali e disturbi respiratori durante il sonno.

L’iniziativa ha il patrocinio di Azienda ospedaliero-universitaria, Università di Parma e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Parma.