Dea bendata, gioca un gratta e vinci al Malindi Cafè e vince 2 milioni di euro

Con un biglietto da 5 euro ne vince 1.936.849. Il grattino fortunato che vale quasi due milioni di euro è esposto al Malindi Cafè, in via dei Mille. Del vincitore però ancora non c'è traccia: si sa solamente che ha acquistato in ricevitoria un 'Turista per sempre' il 25 di gennaio di quest'anno e che da qui per i prossimi venti anni guadagnerà sei mila euro al mese e un bonus finale di 100 mila. Subito si è messo in tasca 300 mila euro. La dea bendata è passata da Parma e ha baciato in modo sentito il fortunato che ha depositato il suo biglietto milionario in banca e adesso si prepara a vivere una vita da Turista. Per sempre.