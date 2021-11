Meteo: a Parma nel week end temporali e temperature in discesa

Le condizioni meteo sull’Emilia-Romagna - come sottolinea il metereologo Federico Brescia di 3bMeteo - sono destinate a cambiare a partire da questo weekend per l’arrivo di un nuovo vortice depressionario dal Nord Europa verso l’Italia che provocherà un netto peggioramento del tempo. Gli effetti maggiori di questa ondata perturbata si avranno tra il tardo pomeriggio di sabato e lunedì, domenica inclusa quindi, con le piogge e i rovesci che risulteranno anche abbondanti. Le aree maggiormente coinvolte saranno quelle emiliane dove gli accumuli potranno superare localmente i 40mm, in particolare sul parmense e modenese meridionale e aree al confine con la Liguria.

Più deboli e intermittenti le precipitazioni sulla Romagna dove non mancherà qualche schiarita specie nel weekend. Da segnalare la possibilità di banchi di nebbia sulle pianure nella prima parte della giornata di sabato. Temperature stazionarie, in lieve calo da domenica. Inizio settimana ancora perturbato con cieli nuvolosi e possibili piogge sparse specie sulla riviera romagnola.

Su Parma le condizioni meteo nei prossimi giorni sono previste in peggioramento. Piogge e rovesci, localmente abbondanti, interesseranno tutta la provincia a partire dal pomeriggio di sabato fino alla mattina di lunedì. Accumulo pluviometrico totale previsto intorno ai 30-35mm. Possibili nebbie sabato mattina. Temperature stazionarie o in calo da domenica, massime comprese tra 11 e 14°C.