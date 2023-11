Maltempo, secondo giorno di allerta: Enza e Parma sotto osservazione. Allagamenti e frane in montagna

Secondo giorno di allerta meteo arancione per il territorio di Parma e provincia. L'allerta per oggi, venerdì 3 novembre, è arancione per praticamente tutti i comuni del Parmense. Dopo le forti piogge di ieri, 2 novembre, che hanno portato all'ingrossamento dei fiumi - in particolare dell'Enza che ha superato la soglia critica nella notte - e a diversi allagamenti, smottamenti e frane lungo l'Appennino Parmense, oggi sarà un'altra giornata di attenzione per quanto riguarda il maltempo.

Sorbolo: chiuso nella notte il ponte sull'Enza, riaperto alle 7.30

Alle 7.15 del 3 novembre il livello idrometrico dell'Enza a Sorbolo era di 11.3 metri, un dato sopra la soglia rossa di allarme. Nel corso della nottata si è raggiunto il picco della piena e dalle prime ore della mattinata il livello è in discesa (ha raggiunto infatti 11.19 alle 3.45). Alle 2 di stanotte è stata disposta la chiusura del ponte sull'Enza a Sorbolo, al confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia. Il ponte è stato riaperto alle 7.30.

Parma: chiusi il parco Cittadella e il Ducale

Oggi, venerdì 3 novembre, rimarranno chiusi il parco Ducale e il parco Cittadella in seguito all'allerta meteo arancione prevista anche per il Comune di Parma. "Dalle 18 del 2 novembre è aperta la sala crisi provinciale nella sede della nostra Protezione Civile - scrive il sindaco di Parma, Michele Guerra sul suo profilo Facebook - e sono previste altre due riunioni nel corso di questa notte per tenere monitorati i fenomeni e sorvegliare, oltre l’Enza, anche il Taro. Le nostre squadre saranno presenti in entrambe le aree, ma vi raccomandiamo di seguire, come nei giorni scorsi, le opportune misure cautelative". A Parma la situazione è sotto controllo: nella notte i vigili del fuoco non hanno effettuato interventi per il maltempo.

Montagna: frane a Corniglio, acqua nelle strade a Bedonia e Monchio delle Corti

Il cornigliese, oltre all'acqua, è stato investito da fortissime raffiche di vento che, in alcuni casi, superano i 140 chilometri orari. Si sono stati registrati cedimenti di terreno, si monitorano le criticità già in atto dalle precedenti piogge e si cerca di intervenire per regimentare le acque uscite dalle cunette. Disagi anche nella zona di Bedonia con strade invase dalle acque per via dei torrenti in piena. A Monchio delle Corti la situazione è molto pesante.

Vento fino a 88 chilometri all'ora, frane e piene dei fiumi: l'allerta arancione

L'allerta riguarda il rischio piene dei fiumi e dei corsi minori, il rischio frane e il forte vento, che potrebbe portare a raffiche fino agli 88 chilometri all'ora. Nelle zone montane sono possibili ancora diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti nei corsi d'acqua con fenomeni erosivi, in conseguenza delle abbondanti cumulate di pioggia dei giorni precedenti e delle precipitazioni residue previste