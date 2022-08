Meteo, torna il maltempo: da martedì in arrivo temporali e grandinate

Da domani, martedì 30 agosto, tornano temporali e grandinate nel Nord Italia. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, infatti ci sarà un peggioramento che porterà rovesci temporaleschi a partire dal pomeriggio. Entro sera temporali anche su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 26 e 31.

Per mercoledì 31 agosto, sono previste invece ampie schiarite al Nordovest, ancora temporali tra Emilia Romagna e Triveneto in esaurimento serale. Temperature in calo a a est, massime tra 28 e 32.