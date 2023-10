Parma in allerta per il maltempo, piogge torrenziali nella notte: scuole chiuse in provincia

Parma e provincia sono in allerta oggi, lunedì 30 ottobre per il maltempo. Per tutta la giornata di oggi è stata diramata un'allerta meteo per quanto riguarda il nostro territorio. In alcuni comuni della provincia l'allerta è rossa. Le scuole in questi territori sono chiuse. In particolare per precauzione gli istituti scolastici rimangono oggi chiusia a Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgotaro, Compiano, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari e Varsi.

Aggiornamento ore 7.30 - A Parma la situazione è sotto controllo. Le pioggie intense che sono scese nel corso della notte tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre non hanno provocato situazioni critiche, tranne qualche sporadico allagamento. I vigili del fuoco e la protezione civile sono in allerta ma per ora il loro intervento non è stato necessario.