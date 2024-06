Maltempo: domani a Parma previsti 50 millimetri di pioggia

Nella giornata di martedì 25 giugno, come riportato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bMeteo nella zona di Parma sono previsti fino a 50 millimetri di pioggia. Sempre per la giornata di domani è stata infatti diramata un'allerta meteo gialla per frane e piene dei fiumi.

Un vortice di bassa pressione si sposterà lentamente dal Tirreno verso il Centro Italia nei primi giorni della settimana, mantenendo sulla nostra regione condizioni di marcata instabilità. Piogge, temporali, locali grandinate e nubifragi non daranno tregua fino a tutto martedì, con fenomeni più intensi sulle aree centro- occidentali dove saranno possibili locali criticità idro-geologiche. Dopo un lunedì instabile o perturbato anche la giornata di martedì non sarà da meno, con ulteriori accumuli pluviometrici che nell’arco delle 24 ore potranno raggiungere i 50mm nell’area di Parma, 40mm in quella di Piacenza, 25mm in provincia di Modena, 20mm in quella di Bologna, 10/15mm a Ferrara e Cesena, intorno a 5mm sulle zone di Ravenna, Forlì e Rimini.

Le temperature massime oscilleranno dai 21/23°C delle province occidentali ai 25/27°C di quelle orientali. Mercoledì, con l’allontanamento del vortice di bassa pressione verso i Balcani, l’instabilità inizierà a ridursi, aumenteranno gli spazi di sereno e di qualche grado le temperature diurne, anche se nel

pomeriggio-sera sarà possibile qualche locale temporale in marcia dalle zone appenniniche verso la Romagna. Da giovedì l’insediamento di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia favorirà un ulteriore miglioramento, con condizioni in prevalenza soleggiate e temperature massime che potranno anche superare i 30°C.