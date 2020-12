Maltempo, piogge torrenziali in città: sottopassi e strade allagate

Il maltempo, che si è abbattuto su Parma e provincia, a partire dalle prime ore della mattinata di oggi, sabato 5 dicembre, sta provocando problemi alla circolazione stradale. Le piogge torrenziali hanno provocato alcuni allagamenti nel parmense. In città è allagato il sottopasso di via Venezia: è allagato anche il sottopasso della tangenziale Ovest in via Emilia. Alcuni allagamenti si sono registrati in altre zone di Parma: da via Spezia e strada Vallazza. A Corcagnano è tracimato un canale mentre a Fraore si sono allagate alcune cantine.