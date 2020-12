Maltempo: allagamenti e disagi a Parma e provincia

Allagamenti e disagi alla circolazione stradale a Parma e provincia. Il forte temporale che si è abbattuto ieri sulla nostra città ha provocato l'allagamento di alcune strade e sottopassi e la conseguente chiusura di alcune strade. Strada Eia, per esempio, è chiusa per allagamento così come Strada Valera all'altezza di Madonna, in strada Nuova Naviglio il sottopasso dell'autostrada chiuso per allagamento. Nella zona di Corcagnano c'è qualche problema di viabilità, verso Carignano. Alcuni allagamenti anche nella zona nord: via del cane, zona Ugozzolo e Pizzolese. Allagamenti anche a San Secondo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la giornata per risolvere alcune situazioni critiche. Oggi, domenica 6 dicembre, è stata diramata l'allerta arancione per maltempo.