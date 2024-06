Maltempo, allagamenti nella zona di Traversetolo: l'Enza supera la soglia

Proseguono, anche nel pomeriggio di lunedì 24 giugno, le piogge torrenziali che si stanno abbattendo nel territorio Parmense.

Nel tardo pomeriggio sono stati registrati i primi superamenti di soglia del fiume Enza, nelle zone montane, in particolare a Vetto, in provincia di Reggio Emilia. A Sorbolo l'Enza ha già superato la soglia 2.

Preoccupa anche la situazione del torrente Termina tra Traversetolo e Lesignano dè Bagni. In particolare nella frazione di Castione dè Baratti sale la preoccupazione: ci sarebbero anche stati alcuni allagamenti tra le località Orio e Bazzano.

Lungo l'autostrada A15 Parma - La Spezia tra Borgotaro e Fornovo si sono verificati allagamenti, che hanno provocato alcuni chilometri di coda. Allagamenti anche nella zona di Fidenza e a Parma.

Per la giornata di oggi è attiva l'allerta meteo, confermata anche per domani, martedì 25 giugno. In alcune aree sono già stati superati i 100 millimetri di pioggia mentre per domani è prevista la caduta di altri 50 millimetri.il

IN AGGIORNAMENTO