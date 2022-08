Maltempo: giovedì 18 agosto allerta gialla per temporali

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per temporali, valida per la giornata di giovedì 18 agosto, valida anche per Parma e provincia.

Sono previste infatti condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale. Le precipitazioni intense possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1.