Maltempo: allerta gialla per temporali e neve

Maltempo in pianura e in Appennino. Nel corso di tutta la giornata di oggi, sabato 26 dicembre, è attiva l'allerta meteo gialla della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per quanto riguarda temporali e neve, sopra i 300 metri. Dopo la grandine e la neve di ieri, 25 dicembre, che ha imbiancato a tratti anche la città di Parma, oggi torna il rischio di forti piogge e nevicate ma sopra una certa quota.

Nella giornata di sabato 26 dicembre, infatti permangono fenomeni di nevischio, o di neve senza accumulo al suolo, sulla pianura occidentale, neve sopra i 300 metri di quota, venti forti sulle aree del crinale appenninico, moderati sulle aree costiere e mare molto mosso o agitato; nella seconda parte della giornata, per lo spostamento in senso meridiano del minimo depressionario, si prevede una probabile attenuazione e possibile esaurimento dei fenomeni a partire dal settore occidentale.