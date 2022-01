Maltempo: allerta giallo/arancio per vento il 4 e il 5 gennaio

Prima allerta meteo del 2022. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha infatti emesso un'allerta gialla valida anche per la provincia di Parma. In vigore fino alla mezzanotte del 5 gennaio, prevede dalla giornata di martedì 4 gennaio allerta arancione e gialla per un aumento della ventilazione sud-occidentale lungo i crinali appenninici con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) associati a frequenti raffiche di intensità superiore, in particolare sul settore centrale dell'Appennino Emiliano.