Maltempo: allerta meteo anche per il 22 maggio

Nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per domani, mercoledì 22 maggio. Per il Parmense l'allerta è di colore giallo per temporali, piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e vento.

Per la giornata di mercoledì 22 maggio permarranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica che favoriranno lo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (tra 60 km/h e 80 km/h) sugli Appennini centrali ed orientali, con venti provenienti da sud-ovest. I fenomeni sono previsti in attenuazione ad iniziare dalla tarda serata. La criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po. Nell'area occidentale e nella pianura bolognese sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli già interessati dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Sul settore collinare e montano sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori.